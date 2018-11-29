Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Берлин в вопросе антироссийских санкций придерживается принципов, напомнила ей о Надежде Савченко и о прослушивании телефона самой канцлера спецслужбами США.

"Принципы?! У Европы?!! Какие?!!!!!!!" — написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что именно Меркель "американские спецслужбы нещадно прослушивали".

"А это, как вчера сказал глава МИД Швейцарии, пример "нелегальной разведывательной деятельности", с которой Европа не может мириться. И что? Что было сделано канцлером "из принципа", какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?" — написала Захарова.

Она добавила, что Надежда Савченко также была в "принципиальной позиции" Берлина, но сейчас "в застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрэшами никто не отпаивает".

"Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko? Список "принципов" можно продолжать до бесконечности", — пишет Захарова.

Савченко в 2016 году осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. На Западе требовали от Москвы освобождения Савченко, запустив в ее поддержку акцию #FreeSavchenko. В конце мая 2016 года президент помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину и стала депутатом Верховной рады.

Сейчас Савченко арестована по подозрению в подготовке терактов в центре Киева.