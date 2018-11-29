Эксперты: ОНФ займется контролем исполнения майского указа президента

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве на пленарном заседании съезда Общероссийского народного фронта был обновлен состав центрального штаба. Его сопредседателями были избраны директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева, генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин, ответственный секретарь движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева и гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Как отметил председатель экспертного совета ЭИСИ, член Общественной палаты Российской Федерации Глеб Кузнецов, избранные сопредседатели являются безусловными лидерами в своих направлениях — медицине, образовании, промышленности, укреплении патриотизма и подготовке кадров.

"Эти темы определяют облако интересов государства на ближайшие годы, с этим связан майский суперуказ и новые нацпроекты. Думаю, их избрали в руководящий орган ОНФ, чтобы ОНФ сконцентрировался на направлениях, где они безусловные лидеры, абсолютные профессионалы, вызывающие доверие люди", — сказал Кузнецов в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что перед ОНФ в ближайшем будущем будут стоять задачи по контролю исполнения майского указа и новых национальных проектов, помощи в формировании дорожной карты нацпроектов, в реализации, а также контролю и обеспечению обратной связи.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул в комментарии РИА Новости, что президент как лидер ОНФ возлагает на движение задачи по вовлечению самых широких слоев общественности в процессы реализации майского указа и нацпроектов.