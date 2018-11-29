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Политика

Рошаль назвал ОНФ оком народа

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛеонид Рошаль. Архивное фотоЛеонид Рошаль. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, избранный сопредседателем центрального штаба ОНФ в четверг, отметил, что Общероссийский народный фронт больше, "чем ежик в штанах", он имеет возможность говорить правду напрямую.

Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин считает, что ОНФ отвечает тем целям, ради которых создавался

"Нами проводится большая работа по экспертизе законопроектов, правительственных программ. Мы имеем свою нишу. Иногда к нам обращаются, когда не находят правды ни у кого. Хочу сказать просто: ОНФ — это больше, чем ежик в штанах, мы все же народное око", — сказал Рошаль на встрече президента РФ Владимира Путина с членами Центрального штаба ОНФ. "Мы имеем возможность говорить напрямую вам правду, и не только про хорошее, но и про плохое. И не только говорить, но и предлагать. И не только предлагать, но и доводить до конца", — добавил он, обращаясь к главе государства.

Рошаль также рассказал, что официально контролем исполнения указов президента занимается его управление, но ОНФ консультирует его по отчетам об их выполнении.

"Официально контролем исполнения ваших указов занимается ваше управление, но для того, чтобы прояснить истинную ситуацию, после получения отчетов от высоких органов исполнительной власти… ваше контрольное управление направляет их нам: посмотрите, правда ли нужно снимать с контроля ваше поручение или ход его исполнения. И мы нередко пишем: еще рано снимать с контроля. И заставляем не писать "липу". Вы даже не представляете, к каким уловкам бюрократического эпистолярного жанра прибегают для того, чтобы отчитаться за отдельные ваши поручения или снять их с учета. Это важные функции, которые выполняет ОНФ", — добавил Рошаль.

Леонид Рошаль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рошаль в качестве сопредседателя штаба ОНФ планирует лечить равнодушие

Ранее в четверг президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" Елена Цунаева стали новыми сопредседателями центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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