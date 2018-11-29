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Политика

Путин поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом

Сюжет:
Съезд ОНФ – 2018 (16)
(обновлено: 16:38 29.11.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронтаПрезидент РФ Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства.

Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин считает, что ОНФ отвечает тем целям, ради которых создавался
"Тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем", — заявил он на съезде ОНФ.

Однако, как подчеркнул российский лидер, общество должно также контролировать работу органов власти, несмотря на то, что там "много порядочных, профессиональных людей, которые настроены действительно на конечный позитивный результат". Путин назвал эту работу непростой и требующей мужества.

Он также отметил важную роль организации в жизни страны.

"Она общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом, чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, облеченные государственными полномочиями", — добавил Путин.

По его словам, невозможно достичь прорывных решений без участия общественных организаций, поскольку сейчас перед страной стоят масштабные задачи.

Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Путин заявил о необходимости контроля общества над органами власти
"В последние годы ОНФ доказал, что он полностью отвечает тому предназначению, ради которого создавался", — заключил президент.

Путин подчеркнул, что в органах власти много порядочных людей, но контроль со стороны общественных организаций и гражданского общества необходим.

По его словам, ситуации, при которых лечебное учреждение построено на селе, но добраться до него невозможно, или когда дорогостоящее медицинское оборудование "валяется на складах", недопустимы.

"Нужно, чтобы все это работало. Без контроля со стороны общественных организаций эта работа не может быть эффективной, это недостаточно, нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно", — добавил он.

Президент призвал членов ОНФ "самым активным образом включиться в эту работу".

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Политика
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Влад
По его словам, ситуации, при которых лечебное учреждение построено на селе, но добраться до него невозможно, или когда дорогостоящее медицинское оборудование "валяется на складах", недопустимы.
У нас детское отделение закрыли и не чего Теперь за 20 км ездим
15:37
29.11.2018
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Сила в ПравдеВлад
Влад,
Такое повсеместно - у нас к городу присоедини посёлок и 2 деревни, а кол-во полицейских сократили, кол-во врачей не увеличили ну т.д. Кто так придумал? В правительстве области - типа "укрупнили", на верху кто-то стал з/п больше получать за счёт этого, а внизу всё осталось по-прежнему. У нас даже тротуары местная компания ремонтировала по старинке - без съездов для колясок. Один парень этим фактом возмутился, обратился в ОНФ и они добились того, что у каждого пеш.пер. тротуары были переделаны под современные стандарты. И это у нас, на периферии. Так что ОНФ может сделать много полезного для страны и людей, главное действовать.
16:11
29.11.2018
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