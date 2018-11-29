Путин поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства.

"Тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем", — заявил он на съезде ОНФ.

Однако, как подчеркнул российский лидер, общество должно также контролировать работу органов власти, несмотря на то, что там "много порядочных, профессиональных людей, которые настроены действительно на конечный позитивный результат". Путин назвал эту работу непростой и требующей мужества.

Он также отметил важную роль организации в жизни страны.

"Она общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом, чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, облеченные государственными полномочиями", — добавил Путин.

По его словам, невозможно достичь прорывных решений без участия общественных организаций, поскольку сейчас перед страной стоят масштабные задачи.

"В последние годы ОНФ доказал, что он полностью отвечает тому предназначению, ради которого создавался", — заключил президент.

Путин подчеркнул, что в органах власти много порядочных людей, но контроль со стороны общественных организаций и гражданского общества необходим.

По его словам, ситуации, при которых лечебное учреждение построено на селе, но добраться до него невозможно, или когда дорогостоящее медицинское оборудование "валяется на складах", недопустимы.

"Нужно, чтобы все это работало. Без контроля со стороны общественных организаций эта работа не может быть эффективной, это недостаточно, нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно", — добавил он.

Президент призвал членов ОНФ "самым активным образом включиться в эту работу".