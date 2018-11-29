Без общественных организаций нельзя достичь прорывных решений, заявил Путин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достижения прорывных решений в приоритетных направлениях без участия общественных организаций.

"Перед нами стоят масштабные, просто грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги и для государства, и для общества, и для страны, и для меня, как для одного из инициаторов этих программных продуктов. Очень важно, чтобы это прошло должным образом, чтобы мы не профукали эти деньги, а добились бы значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений. Нужно, чтобы на каждом из направлений, которые мы ставим в качестве приоритета, были достигнуты прорывные решения. Это невозможно сделать без участия общественных организаций, в том числе, и, прежде всего, такой как ОНФ", — сказал Путин в четверг на съезде Общероссийского народного фронта.

По его словам, ОНФ является важной структурой, потому что напрямую работает с народом.

"ОНФ является важной для государства структурой в силу того, что не бюрократизирована, работает напрямую от народа и с народом, чувствует то, что нужно конкретному человеку и имеет возможность влиять, следить и контролировать реализацию", — сказал он.

Кроме того, Путин сообщил, что ОНФ создал хорошую экспертную базу, что помогает в работе по конкретным направлениям, отметив достижения в области экологии и области дорожного строительства.

"ОНФ создал хорошую экспертную базу, что помогает в работе по конкретным направлениям: в области экологии одиннадцать тысяч нелегальных свалок закрыто, в области дорожного строительства осуществляется контроль за реальной работой, а не за тем, что написано на бумажках. Это чрезвычайно важно", — сказал президент.