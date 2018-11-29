МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но обязательно разговаривать, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20.

"В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двухсторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам. Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это пожалуй невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы Путин будет обсуждать с Трампом.

Встреча президентов России и США Путина и Трампа запланирована на 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20, предполагается, что она продлится более двух часов.