Отдельную встречу Мэй и Путина на саммите G20 проводить не планируют

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отдельных бесед президента России Владимира Путина и британского премьера Терезы Мэй на саммите G20 в Аргентине не планируется, но в случае желания их общение может состояться в кулуарах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни от одной из сторон таких инициатив не поступало, но с другой стороны и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите "двадцатки", поэтому в случае желания кого-то из них вполне может допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым. Еще раз повторяю, особых планов на этот счет нет", — сказал Песков журналистам.