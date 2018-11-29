На Сахалине попросили не обсуждать тему Курил на переговорах с Японией

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Депутаты Сахалинской областной думы единогласно приняли обращение к МИД РФ с тем, чтобы вопрос о передаче Японии части Курил был исключен из переговорного процесса между странами, передает корреспондент из зала пленарного заседания регионального парламента.

Депутаты Сахалинской областной Думы в четверг подписали обращение к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Поводом для этого называются распространившиеся слухи о возможной передаче острова Шикотан и Малой Курильской гряды Японии.

О текущей ситуации по этому вопросу депутатов проинформировал представитель МИД России в Южно-Сахалинске Владимир Носов. По словам дипломата, он направил запрос облдумы в министерство и получил разъяснения из третьего департамента стран Азии МИДа, который курирует российско-японские отношения.

"Речь не идет о каких-то конкретных договоренностях по срокам решения проблемы мирного договора. Переговорный процесс продолжается. Главным условием является признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая российский суверенитет над южными Курильскими островами", — озвучил он позицию российского МИД.

Инициатора обращения, депутата Александра Болотникова, этот ответ не совсем устроил.

"В декларации 1956 года, на которой строится переговорный процесс, записана передача Японии острова Шикотан и Малой Курильской гряды. Все наши избиратели — и мы тоже — высказывают обеспокоенность этим обстоятельством. Я предлагаю поддержать обращение, в котором прописана норма о том, что Сахалинская областная дума настаивает на сохранении территориальной целостности и существующих границ Российской Федерации и призывает принять все возможные меры по исключению из переговорного процесса вопрос о передаче Японии части Курильских островов", — заявил парламентарий.

Депутаты всех фракций облдумы поддержали обращение.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островков, которые в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.