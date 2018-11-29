В Приморье 30 ноября начнется досрочное голосование на выборах губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Более 11 тысяч жителей Приморья смогут досрочно проголосовать на повторных выборах губернатора региона, сообщила РИА Новости секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

"Общее число тех, кто может проголосовать досрочно, — чуть более 11 тысяч человек на сегодняшний день", — сказала Камаева.

По ее словам, уже образовано 208 судовых участков, там приморцы смогут проголосовать с 30 ноября.

Ранее Камаева сообщала РИА Новости, что на отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.

В выборах участвуют Игорь Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.