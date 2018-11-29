В Приморье 30 ноября начнется досрочное голосование на выборах губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя — РИА Новости. Более 11 тысяч жителей Приморья смогут досрочно проголосовать на повторных выборах губернатора региона, сообщила РИА Новости секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.
По ее словам, уже образовано 208 судовых участков, там приморцы смогут проголосовать с 30 ноября.
Ранее Камаева сообщала РИА Новости, что на отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря.
Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.
В выборах участвуют Игорь Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.