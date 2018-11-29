Сахалинский парламент попросил Путина назначить врио главы региона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Депутаты сахалинского парламента в четверг приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину по поводу скорейшего назначения временно исполняющего обязанности губернатора региона, передает корреспондент РИА Новости из зала пленарного заседания областной думы.

"Последний срок внесения регионального бюджета в облдуму – 12 декабря, то есть уже через восемь рабочих дней. Если этого сделано не будет, это означает, что следующий год Сахалинская область начнет по бюджетному правилу, в котором расходы будут определены в размере одной двенадцатой от расходной части бюджета 2018 года. В основном это будет исполнение текущих обязательств – выплата зарплат и так далее", — сказала председатель комитета по налогам и бюджету регионального парламента Наталья Захарчук.

Депутаты отметили, что из-за отсутствия врио главы региона "зависли" 20 областных законов, в 11 муниципальных образованиях сорваны выборы.

"Сахалинская областная дума обеспокоена сложившийся ситуацией и обращается к вам с просьбой о скорейшем принятии решения о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области", — зачитал финал обращения к президенту депутат Александр Болотников.

За обращение парламентарии проголосовали единогласно — письмо президенту одобрили все 26 присутствующих на заседании депутатов.

Сахалинская область живет без губернатора два месяца. Олега Кожемяко, который возглавлял регион более двух лет, в сентябре Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Приморского края.

В конце октября, когда в правительстве Сахалинской области обсуждали проект закона о бюджете островного региона на ближайшую трехлетку, председатель регионального правительства Вера Щербина заявляла, что решение по назначению врио губернатора будет принято уже в ближайшее время, и именно этот человек представит новый бюджет парламентариям. Однако врио главы региона до сих пор не назначен.