Представитель Крыма затронет тему санкций на сессии форума ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Тема санкций в отношении Крыма, нарушающих права крымчан, будет поднята на сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Молохов подчеркнул, что уже прибыл в Швейцарию. Сессия форума пройдет 29-30 ноября. Правозащитник представляет Международный совет российских соотечественников.

"Крымские санкции" США, ЕС и Украины не только лишают население полуострова доступа к электричеству, к воде, другим природным ресурсам, ограничивают свободу передвижения, но и, в конечном счете, лишают его права на развитие. Это недопустимо", — сказал РИА Новости Молохов.

По его словам, крымчане рассматриваются украинскими властями и странами Запада фактически как апатриды — лица без гражданства: российское гражданство, полученное в результате добровольного волеизъявления населения и российские документы крымчан, в том числе новорожденных детей, никем не признаются. При этом, подчеркнул правозащитник, для нынешней украинской власти крымчане уже являются неполноценными "бывшими" гражданами, людьми "второго сорта".

"Многие крымчане жалуются, что не могут свободно посетить своих родственников за рубежом, выезжать на работу, отдых и лечение, в конце концов, просто ухаживать за могилами близких, находящимися в странах Балтии. Крымчане, как известно, не могут получить визу в России для поездок в западные страны, в том числе и являющиеся исторической родиной для представителей национальных общин полуострова. Эта проблема уже нашла отражение в целом ряде обращений болгар, греков, немцев, крымских татар в ООН", — сказал правозащитник.

По его словам, визовые центры многих западноевропейских стран отказывают крымчанам в приеме их российских документов и отправляют в Киев, между тем, многие жители Крыма опасаются ездить на Украину, так как, по их мнению, существует реальная опасность быть подвергнутыми преследованию.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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