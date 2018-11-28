России и США одинаково нужна встреча Путина и Трампа, заявил Ушаков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна РФ и США в одинаковой степени, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"По встрече с Трампом сейчас разные какие-то сигналы приходят, но я что хотел бы сказать, что эта встреча в одинаковой степени нужна обеим сторонам, она, естественно, важна и с точки зрения дальнейшего развития ситуации вообще в мире", — сказал Ушаков.

Ранее Дональд Трамп заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе, в ходе которого украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.

До этого пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщала, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20 в Аргентине. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что дата встречи Путина и Трампа на G20 все еще прорабатывается, но подтвердил планы ее проведения. G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.