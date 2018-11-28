В Кремле рассказали о темах будущих переговоров Путина и Трампа

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят двустороннюю проблематику, в том числе, как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации, сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, одной из возможных тем предстоящих переговоров может стать двусторонняя проблематика.

"То есть, что можно будет с двух сторон предпринять, чтобы вывести эти отношения из создавшегося тупика, начать поиск путей к нормализации двусторонних отношений", — сказал Ушаков.