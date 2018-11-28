Лавров назвал нездоровой сложившуюся в Совете Европы ситуацию

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил нынешнюю ситуацию в Совете Европы и назвал ее нездоровой.

"Мы обменялись мнениями о той нездоровой ситуации, которая сложилась сейчас в Совете Европы из-за стремления некоторых стран игнорировать базовые, основополагающие положения устава этой организации", — сказал министр в ходе пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. В этом году Россия продолжила не выплачивать свой взнос. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в начале октября, ссылаясь на устав, напомнил, что если страна не платит два года свои взносы, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос об исключении этой страны. Двухгодичный срок наступает для России в конце июня 2019 года.