Россия обеспокоена планами США выйти из ДРСМД и позицией по СНВ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва озабочена намерением США выйти из Договора о ликвидации ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) и уклончивой позицией Вашингтона по вопросу продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.
Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы. Как ранее сообщала официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников. В Москве заявляли, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.