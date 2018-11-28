Россия обеспокоена планами США выйти из ДРСМД и позицией по СНВ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва озабочена намерением США выйти из Договора о ликвидации ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) и уклончивой позицией Вашингтона по вопросу продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), заявил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Серьезную озабоченность вызывает объявленное президентом США 20 октября намерение выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вызывает озабоченность и уклончивая позиция Вашингтона относительно продления ДСНВ, истекающего в 2021 году", — сказал Ушаков в преддверии встречи лидеров двух стран, которая должна состоятся 1 декабря на саммите в Аргентине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальные разъяснения от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принять меры по обеспечению безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы. Как ранее сообщала официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников. В Москве заявляли, что полностью выполнили свои обязательства по сокращению СНВ. При этом в МИД РФ сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.