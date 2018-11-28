Ушаков назвал темы переговоров Путина и Меркель

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на переговорах в Аргентине 1 декабря обсудят ситуацию в Сирии и вопросы по разрешению внутриукраинского конфликта, сообщил журналистам на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Переговоры лидеров двух стран пройдут в кулуарах саммита G20 в Буэнос-Айресе.

"В ходе встречи в Аргентине будут обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы мирного урегулирования в Сирии и международное содействие политико-дипломатическому решению внутриукраинского конфликта", — сказал Ушаков.

В текущем году лидеры встречались три раза, последняя их встреча была в Стамбуле 27 октября.

Германия, по словам помощника президента РФ, остается важным торгово-экономическим партнером.

"За 2017 год объем российско-германской торговли составил 50 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 22,8%. За январь-август 2018 года объем товарооборота вырос еще на 24%", — пояснил Ушаков.