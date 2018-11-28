Ушаков назвал темы переговоров Путина и наследного принца Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд на встрече в Аргентине 1 декабря на полях саммита G20 обсудят ситуацию в Йемене и Сирии, запуск Конституционного комитета в Женеве, рассказал журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Запланирован обмен мнениями по международной проблематике, прежде всего обстановке на Ближнем Востоке. Речь, в частности, пойдет о сирийском урегулировании", — рассказал Ушаков.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

"Россия и Саудовская Аравия выступают в пользу политико-дипломатического урегулирования кризиса в Сирии, необходимости сохранения ее единства и территориальной целостности. Ожидается обсуждение усилий по продвижению политического процесса, включая формирование и запуск Конституционного комитета в Женеве", — отметил помощник президента РФ.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы комиссии, однако ряд западных стран настаивают на том, чтобы она была запущена до конца года.

Еще один острый вопрос на Ближнем Востоке — ситуация в Йемене, где с 2014 года продолжается военно-политический конфликт между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". В интервью РИА Новости руководитель операций Международного комитета Красного Креста в Адене Карлос Баталлас рассказал, что по оценкам МККК, в настоящее время из 27 миллионов проживающих в этой стране человек в гуманитарной помощи нуждаются порядка 22 миллионов. По его мнению, без политического решения удовлетворить гуманитарные потребности Йемена невозможно. Пока попытки ООН мирно урегулировать конфликт не привели к успеху. В настоящее время бои активизировались в районе провинции Ходейда, где расположен один из основных портов, через которые в страну попадают гуманитарная помощь и коммерческие грузы.

"Может также быть затронута обстановка в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией коалиция продолжает боевые действия против хуситов из движения "Ансар Алла". Со своей стороны Россия призывает к скорейшему прекращению кровопролития и возобновлению межйеменского диалога под эгидой ООН", — сказал Ушаков.

Ранее спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс сообщал, что стороны конфликта должны в скором времени встретиться в Швеции для переговоров. Власти Йемена согласились на участие в этих консультациях, но призвали спецпосланника ООН оказать давление на повстанцев-хуситов, чтобы те прибыли без предварительных условий. В сентябре консультации в Женеве сорвались, так как на них не смогли приехать хуситы.

*Террористическая организация, запрещенная в России