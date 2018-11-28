Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Эстонии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о вызове посла России в эстонское внешнеполитическое ведомство из-за инцидента в Керченском проливе.

На странице в Facebook Захарова процитировала сообщения СМИ о том, что Александра Петрова вызвали в МИД, где представитель министерства призвал Россию незамедлительно освободить украинские корабли и членов их команд.

"Видимо, эстонские дипломаты пока не в курсе, что у их страны нет выхода к Черному морю и корабли тоже не их, да и в целом вклад Таллина в урегулирование международных проблем мало заметен, но это же не повод отказываться от возможности напомнить миру о собственном существовании", — заметила по этому поводу российский дипломат.

Захарова также задалась вопросом, каких еще послов и по какому поводу МИД Эстонии может вызвать в рамках "работы по повышению собственной узнаваемости", и в шутку предложила несколько возможных вариантов.

"1. Вызвать посла Франции в связи с погромами в Париже. К сожалению, этот вариант слишком логичный, поэтому точно не подойдет. 2. Вызвать посла Сирии в связи с бомбардировками американской коалиции и использованием террористами хлора на сирийской территории. Уже ближе. 3. Беспроигрышное. Вызвать посла США в связи с сообщениями об использовании помощником президента США, которым является дочь президента США, личной почты в официальных целях. На чай", — написала она.

Утром 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу России. Они вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

В результате российские пограничники были вынуждены применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения, им оказали медицинскую помощь. Корабли отконвоировали в Керчь, 24 военных, которые были на их борту, задержали. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией. По его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права, а действия украинских моряков были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

Президент России Владимир Путин также назвал инцидент заранее заготовленной провокацией, которой киевские власти воспользовались как предлогом, чтобы ввести в стране военное положение в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполнили свой воинский долг по защите территориальной целостности государства.