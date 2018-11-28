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В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина с членами правительства.

На ней планируется подвести итоги прошедшего на прошлой неделе заседания президиума Госсовета, где обсудили решение обозначенных в майском указе задач.

В ходе совещания рассмотрят вопрос привлечения частных инвестиций в приоритетные проекты и взаимодействия правительства с субъектами Федерации.

По словам Путина, на реализацию нацпроектов Россия в течение шести лет потратит 28 триллионов рублей. Для этого консолидируют ресурсы государства, регионов и бизнеса.