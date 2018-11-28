ЦИК утвердил новую структуру аппарата ведомства

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ЦИК РФ утвердил новую структуру аппарата ведомства, в состав которого войдёт управление по работе с обращениями, призванное "очеловечить" эту деятельность и уйти от формального подхода, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Мы работаем очень динамично, не как структура, которая закостенела и действует в рамках, очерченных когда-то ранее, нет… Поэтому и аппарат должен быть максимально динамичен, должна быть чёткая обратная связь. Нынешний этап — это завершение тех процессов, тех этапов, которые были у нас. Я хотела бы подчеркнуть особо: никакого увеличения аппарата у нас нет, не предусматривается. Это все в рамках ныне существующей штатной численности, в рамках бюджета, который нам выделяется",- сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По её словам, произошла внутренняя реорганизация, выстроенная исходя из приоритетов работы ЦИК. Памфилова отметила, что одним из таких приоритетов стало усовершенствование работы с обращениями, поступающими в ведомство.

"То управление, которое мы предлагаем (в рамках аппарата ЦИК), оно должно решить две проблемы: дальнейшее очеловечивание этой работы, чтобы за каждым обращением видеть живого человека, уход от формального подхода… Мы частично перебороли это желание отписываться некоторых наших коллег, формальный подход — отчитались, а потом звонишь человеку, а воз и ныне там. Вот сейчас этого не будет",- предупредила Памфилова.

Она подчеркнула, что будет двойная система контроля за обращениями граждан.

"Четко будем вести и чёрные меточки ставить, кто продолжает заниматься отписками, а кто нормально, а не формально решает проблемы, которые поднимают наши заявители",- добавила Памфилова.

Всего аппарат ЦИК РФ насчитывает 292 сотрудника.

Глава аппарата ЦИК Ольга Боброва на заседании рассказала, что в управление по работе с обращениями войдет отдел специальных проектов.

"Это такая мобильная летучая группа, которая будет решать задачи, которые сейчас возникают, которые нужно решать срочно. Это отдельные поручения, вплоть до выезда к заявителям",- отметила Боброва.

Кроме того, по её словам, также появляется структурированное подразделение по работе с политическими партиями и международному сотрудничеству.