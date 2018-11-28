В Хакасии выбрали омбудсмена

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Уполномоченным по правам человека в Хакасии выбрали представителя КПРФ Марину Сивирину, сообщает пресс-служба Верховного совета республики.

"Депутаты избрали уполномоченного по правам человека в Республике Хакасия… Большинство голосов отданы за Сивирину Марину Васильевну, кандидатура которой предложена от фракции КПРФ в Республике Хакасия", — говорится в сообщении.

Всего на эту должность претендовали семь человек. В пресс-службе отметили, что для назначения на должность уполномоченного по правам человека в регионе необходимо согласование кандидата с институтом уполномоченного по правам человека в РФ. Таким образом, в случае согласования кандидатуры, назначение на должность пройдет на декабрьской сессии.

Также в среду депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Валентина Коновалова в связи с его избранием на должность главы республики.