Памфилова заявила, что может встретиться с Путиным в январе

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что скорее всего встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в январе.

"Скорее всего (встреча с Путиным) будет предположительно в январе", — сказала Памфилова.

Она напомнила, что есть договоренность, встреча будет после того, как "мы отработаем все, что отработаем, чтоб я могла к нему прийти подготовленная, с теми вопросами, которые мы хорошо проработаем, и с теми аргументами, которые могут быть услышаны".

"Дорога к президенту открыта, зависеть все будет от того, насколько хорошо я подготовлюсь к этой встрече", — добавила Памфилова.

Она отметила, что у неё "всегда есть вопросы, которые можно обсудить с президентом".

"Даже то, что касается вхождения в цифровую программу, какие-то стратегические задачи, непосредственно по развитию самой системы нашей, целый ряд вопросов, которые находятся в моей компетенции. Конечно, я буду затрагивать проблемы", — сказала глава ведомства.

Она подчеркнула, что "на встрече с президентом нет запретных тем".