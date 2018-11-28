МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Рабочая группа по изменению избирательного законодательства рассмотрит вопрос применения муниципального фильтра, сообщила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова.

"Конечно, будет", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, будет ли на группе обсуждаться вопрос о муниципальном фильтре.

"Варианты такие: оставить все, как есть, или все-таки его скорректировать, в какой степени — тоже обсуждается, или вообще радикально. Варианты разные, теперь дело за малым — обсудить, а потом политическое руководство страны должно, если услышит наши аргументы, будет принимать какое-то решение", — сказала Памфилова.

"То, что касается единого дня голосования, у ряда фракций разные предложения. Одна фракция предлагает одно время, другая — два раза и другое. Поэтому чтобы принимать взвешенное решение, этот вопрос открыт, категоричного "нет" нет, "давайте это оставим". Есть желание серьёзно поработать с фокус- группами", — отметила она.

По её словам, все исследования будут быстро проведены, чтобы к 21 декабря был более предметный разговор.

"Есть вопросы срочные, которые настолько назрели, а есть вопросы системные", — сказала Памфилова.

Глава Центризбиркома сообщила, что на рабочей группе также будет рассматриваться вопрос по количеству принимаемых документов от кандидатов, так как сейчас их количество очень большое. "Будет вопрос Калининграда — этого часа, тоже часто ставят, то, что касается "мобильного избирателя", поскольку надо его на всех уровнях узаконить, поскольку он набирает такую популярность",- отметила глава Центризбиркома.