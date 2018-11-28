Игорь Зотов возглавил аппарат правительства Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин назначил 30-летнего Игоря Зотова руководителем аппарата правительства региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Прежний руководитель аппарата правительства региона Александр Щелоков 14 ноября стал и. о. главы города Арзамаса Нижегородской области. Зотов до перехода на работу в региональное правительство возглавлял представительство правительства Нижегородской области в Москве.

"Игорь Зотов хорошо проявил себя, работая в представительстве региона в столице. Сегодня особое значение приобретает участие региона в национальных проектах, подготовка к реализации которых напрямую зависит от взаимодействия с федеральными структурами. Игорь Зотов провел большую работу по налаживанию такого взаимодействия и подготовке встреч с членами федерального правительства. Напомню, что на данный момент регион стал вторым в стране по объему выделяемого финансирования из бюджета России на 2019 год. Это лучший показатель успешности проведенной работы", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Также губернатор отметил выполнение Игорем Зотовым ряда задач по перестройке формата работы представительства региона.

"Уверен, что Игорь Зотов справится с новой ролью в областном правительстве, а его профессионализм и равноудаленность от внутренней конъюнктуры позволят принимать решения, исключительно отвечающие интересам развития Нижегородской области и её жителей", — добавил Никитин.

Игорь Зотов родился 6 января 1988 года в Москве, в 2010 году окончил Всероссийскую академию внешней торговли, работал в компании "Роснефть", в Госкорпорации "Ростех", в Фонде развития промышленности при Минпромторге России.