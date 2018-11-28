У Путина на G20 запланированы контакты с саудовским наследным принцем

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (справа на первом плане) во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (справа на первом плане) во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина на G20 запланированы контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с наследным принцем запланированы, детально об этом расскажет мой коллега (помощник президента РФ Юрий) Ушаков, который будет давать специальный брифинг по этим двум дням. Я пока не буду вдаваться в детали", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в графике встречи с наследным принцем Саудовской Аравии.