Песков не знает о решениях по возможности возврата украинских кораблей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о каких-то решениях по возможности возврата украинских кораблей, задержанных в районе Керченского пролива.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, мне не известно о каких-то решениях, которые принимались бы по этой теме", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, при каких условиях Кремль готов вернуть корабли и задержанный экипаж украинских кораблей.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.