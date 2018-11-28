Песков рассказал о графике Путина на саммите G20

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. График президента РФ Владимира Путина на пятницу и субботу буквально расписан по минутам, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

В Аргентине с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит "большой двадцатки".

"График у президента на пятницу и на субботу расписан по минутам, с учетом, собственно, трех измерений его пребывания: это непосредственное участие в саммите 20-ки, это двусторонние встречи в иных форматах, которые состоятся на полях этого саммита. И третье, — это официальный визит в Аргентину, который также состоится за упомянутые два дня", — сказал Песков в среду.