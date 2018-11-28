Вице-премьер Крыма по ФЦП сложил депутатские полномочия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Вице-премьер парламента Крыма Евгений Кабанов, курирующий реализацию федеральной целевой программы развития полуострова, досрочно сложил полномочия депутата в связи с назначением заместителем председателя совета министров республики.
"Прекратить досрочно полномочия депутата государственного совета республики Крым Кабанова Евгения Константиновича в связи с назначением на должность заместителя председателя совета министров республики Крым", — говорится в постановлении госсовета, принятом на сессии в среду большинством депутатов.
Кабанов был избран депутатом по спискам крымского отделения ЛДПР.
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