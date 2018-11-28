В Крыму избрали вице-спикера парламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Новым вице-спикером крымского парламента избран Владимир Бобков, до этого возглавлявший парламентский комитет по образованию, науке, молодежной политике и спорту, решение принято на сессии госсовета республики в среду.

Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия вице-спикера крымского парламента Натальи Маленко в связи с назначением ее на должность врио главы городской администрации Симферополя.

"Избрать на государственную должность заместителя председателя государственного совета республики Крым Бобкова Владимира Витальевича", — говорится в постановлении госсовета, принятом большинством депутатов.

Бобков был избран в парламент от партии "Единая Россия"

Кроме того, депутаты назначили вице-спикера Ефима Фикса на должность первого вице-спикера.

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