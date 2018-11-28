На грани срыва: Трамп грозит отменой переговоров с Путиным на G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (слева) на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 28 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Белый дом во вторник днем по вашингтонскому времени объявил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине на полях саммита "Большой двадцатки", который пройдет с 30 ноября по 1 декабря. Однако буквально пару часов спустя Трамп заявил в интервью газете Washington Post, что переговоры могут быть отменены из-за инцидента между Россией и Украиной в Керченском проливе.

Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечают, что ситуация осложняется также тем, что Трамп не располагает поддержкой конгресса США по России, а с учетом перехода контроля над палатой представителей к демократам пространство для маневров сужается еще больше. Политологи также предостерегают о возможном повторении сценария после саммита в Хельсинки, когда конгресс ввел новые антироссийские санкции.

В воздухе повис и вопрос выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Российские власти до сих пор не получили однозначного ответа от своих коллег относительно их дальнейших действий. Официальное уведомление о выходе из договора Вашингтон также не предоставил.

"Мне не нравится агрессия"

Если в начале ноября Москве и Вашингтону пришлось отменить встречу лидеров в Париже по "настойчивой" просьбе французского правительства, то на этот раз помешать переговорам может инцидент между российскими и украинскими военными в Керченском проливе.

"Может быть, я не стану проводить встречу… Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал Трамп. Он отметил, что ожидает полного отчета по этому вопросу от своей команды из Совета по нацбезопасности в ближайшее время.

Директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц считает, что вероятность отмены встречи из-за ситуации вокруг Украины велика.

"Я считаю, что это реальная угроза, поскольку керченским инцидентом возмущены как конгресс, так и союзники (США). Другие представители администрации также выразили обеспокоенность", — заявил Вайц РИА Новости.

В ходе экстренного заседания Совбеза ООН по Украине постпред США Никки Хейли отметила, что задержание РФ украинских судов ухудшит отношения России и США. При этом советник президента по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге в Белом доме не стал отвечать на вопрос, будет ли Трамп обсуждать эту тему на встрече с Путиным.

По мнению профессора политологии университета Хамлин Дэвида Шульца, прорывов от двусторонней встречи, если она состоится, ждать не стоит. "Последний инцидент между кораблями России и Украины усложняют эту встречу еще больше", — сказал собеседник агентства.

Продолжение хельсинского саммита



До того, как Трамп заявил о возможной отмене его встречи с российским лидером, Болтон успел ответить на ряд вопросов журналистов о готовящихся переговорах. В частности, он сообщил, что встреча Трампа и Путина станет "продолжением их переговоров в Хельсинки". Стороны, по его словам, планируют обсудить "полный спектр тем" — от контроля над вооружениями до региональных проблем, включая Ближний Восток.

Эксперты отмечают, что одним из самых острых вопросов двусторонней повестки является намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Вопрос, который оказывает наибольшее давление, это то, что делать с договором о РСМД. России и США необходимо продолжить путь либо к его обновлению, либо к оживлению договора, или же положить ему конец без провоцирования крупного кризиса между Западом и Востоком", — уверен Вайц.

Шульц при этом не исключает, что Трамп может поменять свое решение по поводу выхода из договора о РСМД. "Трамп может заявить, что он откладывает выход из ДРСМД в ожидании переоценки российских действий, возможно, по Сирии или же желания начать переговоры по другим вопросам", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что "большинство из американского внешнеполитического истеблишмента отдают предпочтение сохранению договора", однако Трамп "не всегда прислушивается к своим советникам".

Сирийская тема также, наверняка, могла бы стать одной из центральных на переговорах. Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил в интервью РИА Новости и газете "Коммерсант", что "президент Трамп уделяет сирийскому вопросу очень большое внимание", и по по опыту прошлых встреч Сирия играет "чрезвычайно важную роль" в разговорах лидеров двух стран.

Угроза новых санкций



После прошедшего в июле саммита в Хельсинки пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп приглашает своего коллегу Владимира Путина посетить этой осенью Вашингтон. Это предложение так и осталось нереализованным, а достигнутые договоренности двух лидеров вызвали лишь негодование у конгресса США, что привело в итоге к новым антироссийским санкциям.

Эксперт Института стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф не исключает, что подобный сценарий может повториться вновь, если лидеры встретятся в Аргентине. По его словам, в конгрессе имеется "довольно сильное желание" ввести новые санкции против России, "и оно станет еще сильнее, как только в январе контроль над палатой представителей перейдет к демократам".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что в Москве хотят начать "нормальную, профессиональную неполитизированную" работу с США, однако Вашингтон пока не очень горит желанием делать это.

"Я думаю, что президент Трамп, приходя к власти, искренне хотел улучшить отношения с Россией. Но внутренние и международные преграды стали настолько велики, что он пока отказался от этого", — заявил Вайц.

По мнению эксперта, "президент Путин также это понимает и не ожидает улучшения двусторонних отношений в ближайшей перспективе".

"Так что пока оба президента попытаются сохранить управляемость двусторонними конфликтами, в то время как они разбираются с другими приоритетными вопросами", — подытожил собеседник агентства.