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Политика

Депутаты в Приморье поддержали идею о продаже недостроенных отелей Hyatt

(обновлено: 04:52 28.11.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтроительство пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Vladivostok. Архивное фотоСтроительство пятизвездочной гостиницы Hyatt Regency Vladivostok. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Депутаты Приморья на очередном заседании законодательного собрания края поддержали решение о продаже строящихся во Владивостоке отелей Hyatt.

Гостиница Hyatt Regency Vladivostok на мысе Бурный во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В среду проект постановления представил исполняющий обязанности главы департамента земельных и имущественных отношений Приморья Андрей Железный. Он отметил, что предполагается продажа трех объектов: со степенью готовности 79% и 52% — на мысе Бурном и 60% — на Корабельной набережной. Продать отели планируется на аукционе голландского типа двумя лотами.

Начальная цена гостиницы на мысе Бурном – 6,186 миллиарда рублей, минимальная — 4,78 миллиарда, отеля на Корабельной набережной — начальная 8,2 миллиарда рублей, минимальная – 5,696 миллиарда рублей. По словам и.о. главы департамента, отели оцениваются с точки зрения затраченных на них средств, в том числе из краевого бюджета.

Депутат Игорь Чемерис (ЕР) отметил, что на строительство гостиниц заложено больше средств. Его поддержал и другой законодатель Владимир Беспалов (КПРФ), при этом депутаты отметили необходимость продажи объектов, так как содержание отелей дорого обходится краевому бюджету. При голосовании члены заксобрания единогласно поддержали проект.

ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. В результате проверок строительства гостиниц было заведено уголовное дело о халатности.

Экс-врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко говорил, что нашел множество нарушений на стройках двух отелей. В частности, Тарасенко отмечал, что не намерен продавать возводившуюся за государственные деньги гостиницу Hyatt, для которой нужно искать соинвестора и достраивать. Бывший отель Hyatt в 2017 году дважды выставлялся на продажу на аукционе. Российский аукционный дом (РАД) отменил торги по продаже отеля Hyatt во Владивостоке, отметив, что на актив нашлись потенциальные инвесторы. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в октябре заявлял, что "наиболее правильным" решением была бы продажа двух строящихся отелей Hyatt.

Ранее заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавлияров назвал недостроенные отели во Владивостоке самой резонансной стройкой в России.

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