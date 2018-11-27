Лавров заявил об интересе России в возобновлении формата "2+2" с Францией

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении формата "2+2" (главы Минобороны плюс министры иностранных дел) с Францией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что Москва заинтересована в новом подходе к формированию архитектуры европейской безопасности, которые обсуждаются сейчас в Европе, "в том числе идеи, которые были высказаны президентом (Франции Эммануэлем) Макроном".

"Обсуждаются также инициативы о создании армии Евросоюза. Объявлена Францией европейская инициатива по вмешательству. Все это мы хотели бы обсуждать комплексно и исходя из объявленного и французами, и многими другими европейцами желание вырабатывать такую систему безопасности, которая будет строиться вместе с РФ. Мы к этому готовы. Условились, что этот комплекс вопросов обсудят наши эксперты в межведомственном формате с тем, чтобы по итогам этих экспертных консультаций мы могли бы возобновить практику встреч министров иностранных дел и министров обороны в формате "2+2," — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом во вторник.