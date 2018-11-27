ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Новая встреча экспертов нормандской четвёрки пройдет в декабре, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Мы довольны тем, как прошел разговор вчера в Берлине на встрече политдиректоров нормандского формата. К сожалению, несмотря на полезный разговор в очередной раз не удалось принять формальные решения относительно тех договоренностей, которых достигли наши лидеры начиная еще с 2015 года, когда в октябре здесь, в Париже, состоялся саммит нормандского формата, где была выработана компромиссная формула взаимосвязи между проведением выборов на Донбассе и предоставлением этой территории особого статуса в полном соответствии с минскими договоренностями. К сожалению, эту формулу придется еще вновь обсуждать, потому что представители украинского руководства не были готовы к этому на данном этапе. В декабре предстоит новая встреча экспертов ", — сказал Лавров.