Костин назвал события в Керченском проливе чистой воды провокацией

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Чистой воды провокацией назвал события в Керченском проливе глава ВТБ Андрей Костин.

В воскресенье три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Порошенко подписал соответствующий указ.

"Вся эта ситуация выгодна только одному человеку — Петру Порошенко, поскольку она дает ему право ввести военное положение. У него сейчас проблемы с выборами. Но, безусловно, ни о какой российской агрессии речь не идет. Это была чистой воды провокация, которую Порошенко устроил в политических целях", — заявил Костин в интервью американскому телеканалу Fox.

При этом глава ВТБ отметил, что российская сторона привыкает к ситуации, когда за началом диалога между президентами России и США следует нечто, что мешает налаживанию отношений.

"Как только наши президенты начинают разговаривать, сразу случается что-то, что мешает нам улучшить отношения между нашими странами. С одной стороны, Трамп говорит Путину, что хотел бы нормализовать взаимоотношения с Россией. Но сразу после этих встреч вводятся новые санкции, и мы слышим новые обвинения. Мы к этому привыкаем", — сказал Костин.

Отвечая на вопрос о зарубежном представительстве на предстоящем инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", глава ВТБ сообщил, что в этом году форум примет свыше двух тысяч гостей из 63 стран.

"Из США, насколько я помню, приедет 39 человек. Это представители различных инвестиционных фондов", — сказал Костин.

Десятый ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовёт" состоится в Москве 28-30 ноября. Он проводится с 2009 года. В работе форума 2017 года приняли участие свыше 2,5 тысяч делегатов из более чем 60 стран мира, включая 500 инвесторов из России, Европы, США, Азии, с Ближнего Востока и из Африки.