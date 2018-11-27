Делегация Бундестага в следующем году посетит Крым

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Делегация Бундестага Германии посетит в следующем году Крым, сообщил немецкий политик, глава фракции партии "Левые" в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер на встрече с российским сенатором от Севастополя Ольгой Тимофеевой.

"Андреас Маурер рассказал, что делегация Бундестага планирует посетить Крым в будущем году", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

Как подчеркнул Маурер, у представителей Бундестага будет возможность лично убедиться в происходящих на полуострове изменениях и составить объективную картину.

Как отметил немецкий политик, в западных СМИ с позицией неприятия крымского референдума и выборов в ЛНР и ДНР зачастую выступают политики, которые ни разу не были ни в Крыму, ни на Донбассе и не знают реальной ситуации.

"Кроме того, политики и СМИ, настроенные против России, дезинформируют своих граждан в отношении официальных международных соглашений. Например, говорится, что выборы на Донбассе противоречат минским соглашениям, но на вопрос, в чем именно состоит это противоречие, они теряются и не могут ответить. Или отвечают, что согласно этому документу Крым должен быть возвращен Украине. Многие просто не читали текст минских соглашений. В этом документе нет ни слова о Крыме", — заявил Маурер.

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