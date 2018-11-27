Песков оценил новый формат заседания президиума Госсовета

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Новый формат проведения заседания президиума Госсовета показал свою эффективность, общение в закрытом для прессы режиме благоприятствует откровенному, прямому, зачастую не совсем дипломатичному обмену мнениями по самым важным вопросам, рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Госсовет прошел в пятницу в Ялте в новом формате, который подразумевал неформальный диалог главы государства Владимира Путина с главами регионов. Участники встречи пришли на заседание без галстуков. В открытой части было выступление президента России.

"Формат показал свою эффективность. Собственно, это не формат одного заседания с участием президента, это формат, который был растянут на несколько суток. Работа шла по секциям. Вы видели, что каждый стол — отдельная секция, выступающие. Закрытый режим объясняется тем, что необходимо было создать атмосферу, наиболее благоприятствующую откровенному, прямому, зачастую не совсем дипломатичному обмену мнениями по самым важным вопросам, которые связаны с реализацией стратегических задач", — рассказал Песков.

"Самое главное, что это первый опыт такого структурированного, насыщенного по содержанию общения с руководителями регионов", — добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что новый формат получил позитивную оценку.