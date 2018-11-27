Песков предложил дождаться решения КС по границе с Ингушетией

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Кремль будет опираться на решение Конституционного суда в оценке договора об установлении границы между Чечней и Ингушетией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конституционный суд России во вторник рассматривает вопрос конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.

"Дело в том, что этот вопрос сегодня рассматривает Конституционный суд, поэтому сейчас давать какую-то оценку абсолютно невозможно и было бы неверно. Давайте дождемся итогов работы", — сказал Песков на просьбу дать оценку митингу в Ингушетии и разъяснить, следят ли в Кремле за этой ситуацией.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.