В Кремле инцидент с украинскими судами не считают темой для саммита G20

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в случае возникновения вопросов в ходе двусторонних контактов на G20 даст исчерпывающие объяснения по инциденту с украинскими судами около Керченского пролива, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

"Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите — это не тема для самого саммита "двадцатки". Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения", — сказал Песков журналистам.