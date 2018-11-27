Экс-губернатор Михайлов стал сенатором от Курской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт делегировал бывшего главу региона Александра Михайлова в Совет Федерации от Курской области, сообщается в опубликованном на сайте обладминистрации постановлении.

"Постановляю: наделить Михайлова Александра Николаевича полномочиями члена Совета Федерации… представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области 27 ноября 2018 года", — говорится в документе.

Михайлов, руководивший Курской областью с 2000 года, объявил о досрочном сложении полномочий 11 октября. В ноябре он получил мандат депутата Курской облдумы.