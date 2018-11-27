Татарстан и Уэльс создадут рабочую группу по сотрудничеству

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Татарстан и Уэльс создадут рабочую группу для анализа перспективных направлений сотрудничества на межрегиональном уровне, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник находился в Великобритании, где обсуждал вопросы развития сотрудничества с представителями деловых кругов и региональных властей. В частности, состоялась его встреча с первым министром Уэльса Каруином Джонсом.

"Мы заинтересованы в налаживании наших отношений. Думаю, что на межрегиональном уровне мы могли бы работать более успешно. Между правительством Татарстана и правительством Уэльса нет каких-либо противоречий. Мы сумеем быстрее договориться и реализовать те или иные программы в рамках торгово-экономических, образовательных, научно-исследовательских и туристических отношений", — цитирует пресс-служба слова Минниханова в ходе встречи.

Как отмечается, президент Татарстана предложил создать рабочую группу, чтобы определить приоритеты и интересы для двусторонних контактов, а также напомнил о возможности организации взаимных деловых визитов.

Минниханов подчеркнул, что Уэльс является одним из самых интересных и живописных регионов Великобритании с богатейшей историей и традициями и развитой экономикой, основными секторами которой являются горнорудная промышленность, металлургия, нефтепереработка и нефтехимия, сельское хозяйство. Это делает Уэльс привлекательным для сотрудничества.

Каруин Джонс в ходе встречи высоко оценил достижения Татарстана в области экономики и промышленного развития. Первый министр Уэльса поддержал предложение Минниханова о создании рабочей группы для анализа перспективных направлений сотрудничества.

Другие новости региона читайте здесь >>