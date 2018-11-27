КС Ингушетии вышел за пределы полномочий в деле о границе, считает адвокат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. КС Ингушетии вышел за пределы своих полномочий при рассмотрении дела об административной границе региона с Чечней, заявил адвокат Юнус-Бека Евкурова Александр Орлов на заседании КС РФ.

"Конституционный суд Республики Ингушетия при исследовании указанного вопроса вышел за пределы своей компетенции. При рассмотрении указанного вопроса КС Республики Ингушетия были нарушены основополагающие начала судебного процесса", — сказал Орлов на заседании КС о рассмотрении запроса Евкурова о соглашении границы Ингушетии и Чечни.

Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.

Конституционный суд России во вторник рассматривает запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение.