Глава Бурятии заявил, что республика уже ощущает плюсы от включения в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что регион уже ощущает плюсы от включения в состав Дальневосточного федерального округа.

Президент РФ Владимир Путин в начале ноября подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"ДФО уделяется гораздо больше внимания, это позволяет более ускоренными темпами в целом улучшать социально-экономическую ситуацию. Уже сейчас мы почувствовали, что за тот небольшой срок, что мы тут находимся, уже включаются дополнительные программы по развитию в республике Бурятия, по поддержке рождаемости, по транспорту, в целом по экономической повестке. Мы, безусловно, рады, что мы теперь в ДФО", — сказал Цыденов журналистам во Владивостоке.

Он добавил, что вхождение региона в ДФО даёт дополнительные финансовые и нормативные ресурсы для достижения лучших показателей ускоренными темпами.