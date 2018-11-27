Конституционный суд начал слушание дела о границе между Ингушетией и Чечней

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России начал рассмотрение дела по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, а также утвердившего его закона, передает корреспондент РИА Новости.

Конституционный суд России во вторник рассматривает запрос главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение. Помимо Евкурова, к участию в рассмотрении дела был приглашен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и Народное собрание республики Ингушетия.

Евкурова и Кадырова на заседании во вторник представляют адвокаты.

Также на слушание дела приглашены парламент Чеченской Республики, полномочные представители Госдумы РФ, Совета Федерации и президента РФ, Генпрокуратуры РФ, Минюста РФ в Конституционном суде РФ, конституционный суд республики Ингушетия и Всемирный конгресс ингушского народа. Поскольку глава конституционного суда Ингушетии отказался лично участвовать в процессе, КС РФ с тем, чтобы максимально полно изучить мнения участников территориального спора о границе между Чечней и Ингушетией, пригласил на рассмотрение дела в Петербурге представителя группы депутатов Народного собрания республики, инициировавших запрос в КС Ингушетии, который принял постановление в их пользу.

Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.