Конституционный суд начал слушание дела о границе между Ингушетией и Чечней

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России начал рассмотрение дела по запросу о проверке конституционности соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, а также утвердившего его закона, передает корреспондент РИА Новости.
Конституционный суд России во вторник рассматривает запрос главы республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение. Помимо Евкурова, к участию в рассмотрении дела был приглашен глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и Народное собрание республики Ингушетия.
Евкурова и Кадырова на заседании во вторник представляют адвокаты.
Евкуров и Кадыров 26 сентября подписали соглашение о границе между двумя регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. Кадыров заявил, что считает для себя закрытым вопрос о границе с Ингушетией: "закон принят, соглашение подписано". При этом в конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума.