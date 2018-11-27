Властям Приморья направили запросы по видеонаблюдению на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Запросы на организацию видеонаблюдения на избирательных участках на повторных выборах губернатора Приморья направлены в органы власти края, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор Московского бюро по правам человека, сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

Второй тур выборов губернатора Приморья в сентябре проходил без видеонаблюдения.

"Решается вопрос о видеонаблюдении, направлены запросы в краевые органы власти. Это связано с дополнительными затратами бюджета. Мы сторонники того, чтобы видеонаблюдение было. И рассчитываем, что наблюдатели от политических партий, кандидатов также будут использовать возможности, фиксировать происходящее без проблем", — сказал Брод во Владивостоке на брифинге по итогам своих встреч с представителями краевого избиркома, кандидатами в губернаторы, представителями контролирующих органов и общественными структурами.

Он отметил, что в отдаленных районах края будет происходить досрочное голосование — это пограничные заставы, будут несколько участков на рыболовецких судах. "Сегодня уточнил — порядка 3 тысяч человек примут участие в досрочном голосовании. Мы рекомендуем наблюдателям, ОП интересоваться ходом досрочного голосования", — сказал Брод.

Ранее избирком края принял смету с предварительной суммой средств на выборы — свыше 290 миллионов рублей. Туда не входит видеонаблюдение, в смету закладываются затраты, связанные с самими избирательным процессом, поясняли в комиссии. В октябре депутаты Приморья выделили из бюджета региона 291 миллион рублей на проведение повторных выборов губернатора.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В них участвуют Игорь Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.