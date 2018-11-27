Досрочное голосование на выборах главы Приморья начнется 30 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Досрочное голосование на повторных выборах губернатора Приморья стартует с 30 ноября на судовых участках, сообщила РИА Новости секретарь регионального избиркома Наталья Камаева.
"Досрочное голосование на судовых участках стартует с 30 ноября, то есть на судах, которые будут готовы к этому дню, моряки смогут отдать свой голос досрочно. На отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря", — сказала Камаева.
По ее словам, точное число приморцев, которые смогут проголосовать досрочно, пока подсчитывается.
В выборах участвуют Игорь Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.