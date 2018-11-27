Досрочное голосование на выборах главы Приморья начнется 30 ноября

Подсчет голосов на избирательном участке во время выборов губернатора Приморского края. Архивное фото

Подсчет голосов на избирательном участке во время выборов губернатора Приморского края. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Досрочное голосование на повторных выборах губернатора Приморья стартует с 30 ноября на судовых участках, сообщила РИА Новости секретарь регионального избиркома Наталья Камаева.

"Досрочное голосование на судовых участках стартует с 30 ноября, то есть на судах, которые будут готовы к этому дню, моряки смогут отдать свой голос досрочно. На отдельных участках в крае досрочное голосование стартует за несколько дней до выборов — с 13, 14, 15 декабря", — сказала Камаева.

По ее словам, точное число приморцев, которые смогут проголосовать досрочно, пока подсчитывается.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.

В выборах участвуют Игорь Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.