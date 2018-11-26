Пресс-служба Сипягина призвала не сомневаться в подлинности его диплома

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин учился в региональном филиале Российской академии государственной службы при президенте РФ и имеет подлинный диплом о высшем образовании, заявила РИА Новости начальник комитета общественных связей и СМИ обладминистрации Ольга Петрова.

По официальным данным, Сипягин в 2001 году окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В воскресенье телеканал РЕН ТВ усомнился в подлинности диплома Сипягина, заявив, что такой документ "можно спокойно купить". Кроме того, телеканал отмечает, что выпускники РАНХиГС 2001 года не помнят сокурсника Сипягина.

Как заявила Петрова, "никаких сомнений в подлинности диплома нет".

"Это недостоверная информация. У Владимира Владимировича подлинный диплом, и подтвердить это может руководство нашего владимирского филиала академии. Более того, он продолжал обучение в магистратуре в этом же вузе, поэтому вопрос о подлинности диплома не обоснован", — подчеркнула собеседница агентства.