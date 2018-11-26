В Крыму предположили, зачем Порошенко вводит военное положение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на 60 суток продиктовано стремлением президента Украины Петра Порошенко убедить США сделать ставку на его кандидатуру на предстоящих на Украине выборах, заявил РИА Новости заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"У Порошенко нет уверенности в победе на выборах (президента на Украине в марте 2019 года), он даже может не выйти во второй тур. В связи с этим ему важно, чтобы Вашингтон сделал ставку только на него, назначил его главным на этих выборах. Эти моменты определяют тактику его поведения", — сказал Форманчук.

По мнению политолога, в случае необходимости Порошенко сможет продлить сроки военного положения, чтобы вовсе отменить выборы и оставаться на своем посту.

"Он запросил Верховную раду Украины на 60 дней о введении военного положения. И сохранять напряженность в обществе: в случае необходимости, продлить его и просто снять тему выборов с повестки дня. Но главное — это убедить США, что лучшего президента на Украине сегодня нет для использования плацдарма борьбы с Россией", — добавил эксперт.

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