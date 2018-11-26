В Крыму предположили, зачем Порошенко вводит военное положение

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Введение военного положения на 60 суток продиктовано стремлением президента Украины Петра Порошенко убедить США сделать ставку на его кандидатуру на предстоящих на Украине выборах, заявил РИА Новости заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ранее принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.
По мнению политолога, в случае необходимости Порошенко сможет продлить сроки военного положения, чтобы вовсе отменить выборы и оставаться на своем посту.
"Он запросил Верховную раду Украины на 60 дней о введении военного положения. И сохранять напряженность в обществе: в случае необходимости, продлить его и просто снять тему выборов с повестки дня. Но главное — это убедить США, что лучшего президента на Украине сегодня нет для использования плацдарма борьбы с Россией", — добавил эксперт.
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