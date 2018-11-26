В Приморье уволили главу департамента градостроительства

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Глава департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев уволен с занимаемой должности, сообщает администрация региона.

В субботу сообщалось, что вице-губернатор Приморья Алексей Немков, курировавший вопросы градостроительства и дорог, уволился по собственному желанию.

"(Врио губернатора Приморья) Олег Кожемяко освободил от должности директора департамента градостроительства Приморского края. Врио главы региона считает, что из-за попустительства Максима Веденева подвергся частичному разграблению долгострой на ул. Грибоедова 46 во Владивостоке", — говорится в сообщении в Instagram администрации края.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации региона, Веденев уволился с 26 ноября. Подписан приказ об увольнении по собственному желанию.

Ранее Кожемяко заявил об увольнении главы краевого департамента земельных и имущественных отношений Александра Подольского из-за того, что ветерану войны выдали участок там, куда он не может доехать. Также он освободил от должности руководителя краевого учреждения "Приморское лесничество" Дмитрия Семикина за провал в обеспечении населения дровами.