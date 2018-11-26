Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 26 ноября, проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором будут обсуждаться вопросы проектов "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба правительства.

"Двадцать шестого ноября Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Участники заседания обсудят вопросы реализации национальных проектов "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда", — говорится в сообщении.

В заседании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Витайлий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр культуры Владимир Мединский, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, председатель государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" Игорь Шувалов.