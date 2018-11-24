В МВД нашли нарушения при проверке подписей от кандидатов в главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя — РИА Новости. Эксперты УМВД по Приморскому краю в ходе проверки подписей, которые предоставили выдвинутые кандидаты на выборы губернатора Приморья, нашли почти 2,7 тысячи нарушений, сообщил на брифинге во Владивостоке врио начальника экспертно-криминалистического Центра УМВД по Приморскому краю Юрий Бучилко.

"Задачей экспертов была проверка достоверности записей, подписей в подписных листах… Было направлено семь экспертов-почерковедов… Эксперты проверили 17064 подписи по пяти кандидатам. Выявлено 2674 нарушения… Ищенко: проверено 7999 подписей, выявлено 2278 нарушений, Коваленко: проверено 614 подписей, выявлено 164 нарушения, Кожемяко: проверено 8010 подписей, выявлено 148 нарушений, Митволь: проверено 145 подписей, выявлено 37 нарушений, Михальченков: проверено 296, выявлено 47 нарушений", — сказал Бучилко.

По его словам, по результатам проведенных исследований были составлены заключения экспертов, которые переданы в избирком Приморья.

"Ту информацию, которую мы получали от экспертно-криминалистического центра, избирком анализировал, мы обязаны были. В случае, когда подпись признается недействительной, соответствующую подпись кандидату мы не засчитываем", — сказал журналистам зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

Избирком Приморья зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Степаненко ("Патриоты России"), самовыдвиженца, врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, Розу Чемерис от партии "За женщин России", Алексея Тимченко от Партии роста и депутата Госдумы Андрея Андрейченко от ЛДПР. Остальным выдвиженцам отказали в регистрации.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря.